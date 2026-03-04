Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marvellous Machines

Marvellous Machines: Die grüne Revolution

WELTFolge vom 04.03.2026
Marvellous Machines: Die grüne Revolution

Marvellous Machines: Die grüne RevolutionJetzt kostenlos streamen

Marvellous Machines

Folge vom 04.03.2026: Marvellous Machines: Die grüne Revolution

44 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Teilchenbeschleuniger, Protonen-Kollision und Dunkle Materie. Der Große Hadronen-Speicherring im CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, ist der Urkraft des Universums auf die Spur. Ein Auto, dass Wasserstoff tankt anstatt Benzin und ein zertifiziertes Elektroflugzeug, dass ohne CO2-Abdruck durch die Lüfte fliegt. Und Gezeitenturbinen, die unter Wasser die Kraft von Ebbe und Flut in Strom verwandeln. Die Grüne Revolution ist auf dem Vormarsch - auf leisen Sohlen, ganz pragmatisch.

Alle verfügbaren Folgen