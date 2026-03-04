Marvellous Machines: Die grüne RevolutionJetzt kostenlos streamen
Marvellous Machines
Folge vom 04.03.2026: Marvellous Machines: Die grüne Revolution
44 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Teilchenbeschleuniger, Protonen-Kollision und Dunkle Materie. Der Große Hadronen-Speicherring im CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, ist der Urkraft des Universums auf die Spur. Ein Auto, dass Wasserstoff tankt anstatt Benzin und ein zertifiziertes Elektroflugzeug, dass ohne CO2-Abdruck durch die Lüfte fliegt. Und Gezeitenturbinen, die unter Wasser die Kraft von Ebbe und Flut in Strom verwandeln. Die Grüne Revolution ist auf dem Vormarsch - auf leisen Sohlen, ganz pragmatisch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6