Jodie Calussi: Drunken Stories: Wer hat welche Geschichte erlebt?
Folge 4
25 Min.Ab 16
Die besten Geschichten schreibt das Wochenende! Jodie Calussi bekommt es mit den Drunken Stories von acht Kandidat:innen zu tun. Es geht ums Nacktschwimmen und um verschlafene Hochzeitsnächte. Das wird lustig, peinlich, legendär!
