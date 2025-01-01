Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mask Off

Leon Content: Wer macht welche Ausbildung?

Staffel 4Folge 8

Folge 8: Leon Content: Wer macht welche Ausbildung?

21 Min.

Leon Content trifft auf acht junge Menschen, die mitten in der Ausbildung stecken. Doch wer lernt hier welchen Beruf? Was arbeitet man später mal als Nautiker:in? Wer will Bestatter:in werden? Und wer Bierbrauer:in?

