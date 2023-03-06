Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 06.03.2023: Vom Kübel zum Trabi
44 Min.Folge vom 06.03.2023Ab 12
Max hat einen betagten Schatz auf vier Rädern aufgetan. Der 40 Jahre alte Kübel-Trabi befindet sich allerdings in einem denkbar schlechten Zustand. Der Motor lief zuletzt vor zwei Jahrzehnten. Außerdem ist die Sitzgarnitur des Vehikels abhandengekommen. Trotzdem möchte der Auto-Freak das DDR-Relikt in seine Trabi-Vermietung aufnehmen. Dafür muss das Fahrzeug jedoch diverse Sicherheitsstandards erfüllen. Auf einer Beutetour laden Max und sein Vater Conny in Ostfriesland weitere potenzielle Kandidaten für den „Carshop“ auf ihren Abschleppwagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.