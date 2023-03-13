Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 13.03.2023: Max' Fahrzeugmuseum
45 Min.Folge vom 13.03.2023Ab 12
Am Wochenende ist Museumstag im „Carshop“. Max Cornelius erwartet Besucher aus ganz Norddeutschland, denen er seine Auto- und Mopedsammlung präsentieren möchte. Doch bevor er in Friesland die Tore öffnet, will er noch ein besonderes Exponat aufhübschen. Der 39 Jahre alte Scirocco benötigt auf die Schnelle eine frische Lackierung. Für diesen Job holt der ambitionierte Schrauber seinen Kumpel Dominik mit ins Boot. Er soll dem heruntergekommenen Sportcoupé zu neuem Glanz verhelfen. Aber bei der Anlieferung der Farbe erlebt Max eine böse Überraschung.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.