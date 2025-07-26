Max Reinhardt - Ein Leben als InszenierungJetzt kostenlos streamen
Max Reinhardt - Ein Leben als Inszenierung
Folge 1: Max Reinhardt - Ein Leben als Inszenierung
36 Min.Folge vom 26.07.2025
Max Reinhardt, der unvergessene Theatermagier, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein wahres Theaterimperium geschaffen. Er wird als der erste moderne Regisseur bezeichnet und gilt bis heute als Inbegriff eines Impresarios. Von Berlin und Wien über Salzburg bis in die Vereinigten Staaten hat sein Wirken seine Spuren scheinbar unauslöschlich im Kulturleben hinterlassen. Auch der ORF blickt in einem neuen Porträt auf das Leben und Schaffen des visionären Künstlers zurück. Regie: Werner Horvath Bildquelle: ORF/Salzburger Festspiele/
