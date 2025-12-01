Ich bin ein Unternehmer!Jetzt kostenlos streamen
Max Verstappen - Abseits der Strecke
Folge 2: Ich bin ein Unternehmer!
29 Min.Folge vom 01.12.2025
Max Verstappens unermüdliches Streben nach Erfolg, während er sowohl auf der realen Formel-1-Rennstrecke als auch im virtuellen SimRacing seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis stellt!
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen