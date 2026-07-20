Mayday - Steigflug nach untenJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 20.07.2026: Mayday - Steigflug nach unten
43 Min.Folge vom 20.07.2026
Es ist der 8. Januar 2016. Der West-Air-Sweden-Flug 294 ist auf dem Weg von Oslo nach Tromso, einem Ort tief in der norwegischen Arktis. Die beiden Piloten des CRJ200 Cargo-Flugzeugs sind sehr erfahren. Doch plötzlich fällt das Flugzeug förmlich aus dem Himmel und schlägt mit einer Geschwindigkeit von mehr als 950 Kilometern pro Stunde in der schwedischen Arktis auf dem Boden auf. Den Ermittlern zeigt sich ein erschreckendes und chaotisches Bild. Wie konnte es zu dieser Tragödie kommen?
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 16, Season 19-24: welt