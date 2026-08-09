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Mayday

Mayday - In der Wüste

WELTFolge vom 09.08.2026
Mayday - In der Wüste

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Mayday

Folge vom 09.08.2026: Mayday - In der Wüste

43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Der LAM Mozambique Airlines Flug ist am 29. November 2013 auf dem Weg nach Luanda, Angola. Auf seinem Weg verschwindet das Flugzeug plötzlich vom Radar. Ein Rancher des Bwabwata Nationalpark in Namibia findet schließlich das Wrack des Flugzeugs. Alle 27 Passagiere und die Crew sind tot. Die Ermittler finden heraus, dass zwischen dem Beginn des Sinkenflugs und des Verschwindens vom Radar sechs Minuten lagen - eigentlich genug Zeit einen Notruf abzusetzen. Warum taten die Piloten dies nicht?

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