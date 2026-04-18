Mayday - Triebwerksverlust über den AlpenJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 18.04.2026: Mayday - Triebwerksverlust über den Alpen
43 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Auf einem Frachtflug von Luxemburg nach Nigeria kommt es im März 1992 über den französischen Alpen zu einer haarsträubenden Havarie: Beim Trans-Air Flug 671 durch ein stürmisches Wettergebiet verliert die Boeing 707 beide Triebwerke der rechten Tragfläche. Die Maschine ist kaum noch manövrierfähig, doch der erfahrenen Crew gelingt in letzter Sekunde eine Notlandung. Die französischen Ermittler müssen die Triebwerke finden, um die Ursache bestimmen zu können, die zu ihrem Abriss führte.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-23: welt