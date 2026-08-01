Mayday: Verschollener FußballstarJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 01.08.2026: Mayday: Verschollener Fußballstar
43 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Ein Privatflug über den Ärmelkanal endet plötzlich im Nichts: An Bord ein aufstrebender Fußballstar auf dem Weg in eine große Zukunft. Was zunächst wie ein rätselhaftes Verschwinden wirkt, entwickelt sich zu einer komplexen Spurensuche. Ermittler rekonstruieren die letzten Minuten des Fluges und stoßen auf fatale Entscheidungen, technische Risiken und unsichtbare Gefahren. Schritt für Schritt enthüllt sich ein Zusammenspiel aus menschlichem Versagen und verborgenen Mängeln.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-24: welt