Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mayrs Magazin - Wissen für alle

Mayrs Magazin vom 17.10.2025

ORF2Folge vom 17.10.2025
Mayrs Magazin vom 17.10.2025

Mayrs Magazin vom 17.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Mayrs Magazin - Wissen für alle

Folge vom 17.10.2025: Mayrs Magazin vom 17.10.2025

19 Min.Folge vom 17.10.2025

Aktuell, anschaulich, lehrreich - das Wissenschaftsmagazin von und mit Günther Mayr. Jede Woche zeigt es in informativen Beiträgen die neuesten Erkenntnisse der Forschung, die uns allen etwas bringen - z. B. im Kampf gegen die Erderwärmung. Mythen, Gerüchte und Fake-News werden wissenschaftlich überprüft und nachvollziehbar entlarvt. Dazu gibt es spannende Reportagen von den interessantesten Forschungsschauplätzen in Österreich und weltweit.

Alle verfügbaren Folgen