Staffel 1Folge 2
Folge 2: Khatun

43 Min.Ab 16

Amin Miah wollte eine hingebungsvolle, häusliche Frau, mit der er eine Familie gründen konnte. Mahmuda Khatun wollte eine Karriere, ein soziales Leben - und ihre Familie loswerden. Das war nicht das Erfolgsrezept für eine glückliche Ehe.

