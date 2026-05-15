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MEGA-MASCHINEN

Hightech auf dem Acker - Einsatz für die Ernte-Giganten

WELTFolge vom 15.05.2026
Hightech auf dem Acker - Einsatz für die Ernte-Giganten

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Folge vom 15.05.2026: Hightech auf dem Acker - Einsatz für die Ernte-Giganten

48 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6

Nicht nur Käsespätzle und Kneipp-Bäder stammen aus dem Allgäu - im schwäbischen Marktoberdorf werden seit 1930 die größten Landmaschinen der Welt produziert. Die Firma Fendt ist mit 3.000 Mitarbeitern deutscher Marktführer in der Herstellung von Traktoren, Mähdreschern und Erntemaschinen. Die WELT-Reporter verfolgen den Weg eines „1000 Vario“-Traktors vom Bau bis zum Verkauf an den Landwirt und zeigen, wie bayerische Hightech den Bauern hierzulande und weltweit das Leben leichter macht.

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