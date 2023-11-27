Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Folge 8: Die Zahnärzte
21 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Sebastian und Glen sind Zahnärzte der besonderen Art. Sie reparieren und warten die Zähne verschiedener Schaufeln. Anthony befüllt indes wichtige Gerätschaften mit Treibstoff.
