Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Wassermassen

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 04.12.2023
Wassermassen

WassermassenJetzt kostenlos streamen

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Folge 9: Wassermassen

21 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12

Christian muss zwei neue Kranführer in ihrem Arbeitsbereich einweisen. Dominic hat unterdessen die Leitung über das Pump-Team: In den Höhlen der Mine sammeln sich immer wieder größere Mengen Wasser, die mithilfe kraftvoller Pumpen abgesaugt werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand
Kabel Eins Doku
Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Mega-Mine Kanada - Mit Erz und Verstand

Alle 2 Staffeln und Folgen