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Mein (Alb)Traumhaus

Das Haus mit den neun Fußböden

HGTVFolge vom 16.04.2026
Das Haus mit den neun Fußböden

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Mein (Alb)Traumhaus

Folge vom 16.04.2026: Das Haus mit den neun Fußböden

45 Min.Folge vom 16.04.2026

Ein Paar verliebt sich sofort in die Außenansicht seines neuen Hauses, doch hinter der Haustür wartet die Ernüchterung: Unterschiedliche Bodenbeläge und ein unruhiger Grundriss machen das Wohnen schwierig. Kim und ihr Team müssen aus einem verwirrenden Haus wieder einen entspannten Rancher machen.

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