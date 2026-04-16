Das Haus mit den neun FußbödenJetzt kostenlos streamen
Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 16.04.2026: Das Haus mit den neun Fußböden
45 Min.Folge vom 16.04.2026
Ein Paar verliebt sich sofort in die Außenansicht seines neuen Hauses, doch hinter der Haustür wartet die Ernüchterung: Unterschiedliche Bodenbeläge und ein unruhiger Grundriss machen das Wohnen schwierig. Kim und ihr Team müssen aus einem verwirrenden Haus wieder einen entspannten Rancher machen.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.