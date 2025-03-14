Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 21
23 Min. Ab 12

Herthas (45) Eckkneipe ist eine Institution im Viertel. Die Gäste lieben ihre ausgelassene Wirtin, die hinterm Tresen für Stimmung sorgt. Sie ist ein riesiger Schlagerfan und singt in jeder freien Minute in ihrer Kneipe. Hertha möchte groß rauskommen und die deutschen Schlagerbühnen zum Beben bringen. Eines Tages wird sie von einem Talent-Scout angesprochen. Er will aus ihr einen Schlagerstar machen. Doch der Preis für die erhoffte Karriere ist hoch.

SAT.1
