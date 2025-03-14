Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Keine kleinen Brötchen

SAT.1Staffel 3Folge 11
Keine kleinen Brötchen

Keine kleinen BrötchenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 11: Keine kleinen Brötchen

23 Min.Ab 12

Firmenchef und Patriarch Walter (60) besitzt eine erfolgreiche Bäckerei-Kette und will kürzer treten. Die Geschwister Dagmar (35) und Peter (30) buhlen beide um die Nachfolge ihres Vaters. Doch der konservative Walter will den Chefposten an seinen Sohn Peter abgeben - aber stellt knallharte Bedingungen. Wie aus dem Nichts präsentiert Peter der Familie seine neue Freundin Helen (27). Schwester Dagmar ist misstrauisch. Sie will der mysteriösen Schönheit auf den Zahn fühlen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen