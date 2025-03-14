Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 20
23 Min.Ab 12

Maya (22) und Leon (25) sind seit zwei Jahren ein Paar. Allerdings ist das Geld knapp, weil Maya nach ihrer Ausbildung zur Friseurin nicht übernommen wurde. Seit drei Monaten schreibt sie Bewerbungen. Überraschend bekommt sie den Zuschlag für einen Job. Doch die Chefin Gunda (38) entpuppt sich schnell als Nervensäge und lauert ihr permanent auf. Als Gunda auch vor dem Haus von Mayas Adoptiveltern nicht Halt macht, weiß sie, dass ihre Chefin irgendetwas im Schilde führt.

SAT.1
