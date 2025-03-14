Mein dunkles Geheimnis
Folge 34: Kalender-Mädchen
23 Min.Ab 12
Die Waschküche eines Wohnhauses ist der Rückzugsort von Vera (35), Marion (35) und Bettina (36). Hier können die Frauen bei einem Glas Prosseco über alles reden. Als Vera plötzlich vor finanziellen Problemen steht, schmieden sie einen schlüpfrigen Plan, um ihr aus der Patsche zu helfen. Marions und Bettinas Ehemänner dürfen von alledem nichts wissen. Doch die Heimlichtuerei lässt Ralf und Klaus immer skeptischer werden. Werden die Männer verhindern, dass ihre Frauen blankziehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1