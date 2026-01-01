Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 60
22 Min.Ab 12

Sylvie findet in ihrem Sonnenstudio eine versteckte Live-Cam, die Bilder ihrer halbnackten Kundinnen direkt ins Internet überträgt. Unter dem Nickname "Dr. Spanner" sind die Live-Streams für jedermann zu sehen. Sylvie und ihre Angestellte Caro sind entsetzt. Welcher perverse Täter treibt hier sein Unwesen? Was die beiden Frauen herausfinden, verschlägt ihnen den Atem!

