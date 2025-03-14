Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Der Büroschläfer

SAT.1Staffel 3Folge 70
Der Büroschläfer

Der BüroschläferJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 70: Der Büroschläfer

23 Min.Ab 12

Gaby und Nele wundern sich: Seit kurzem nimmt sich ihr Kollege Rico ständig neue Frechheiten raus und ihre ansonsten überkorrekte Chefin Marion deckt ihn auch noch. Sie findet Erklärungen für seinen Büroschlaf, genehmigt ihm mehr Urlaub, führt ihn in ihren Golfclub ein und macht ihn zuletzt sogar zum Teamleiter. Als sich Gabys Verdacht zerschlägt, dass die beiden eine Affäre haben, findet sie heraus, dass Rico Marion erpresst. Doch was hat der Büroschläfer gegen sie in der Hand?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen