Mein dunkles Geheimnis
Folge 88: Feuerwehralarm
23 Min.Ab 12
Nadine engagiert sich seit ihrer Jugend begeistert bei der örtlichen Feuerwehr. Kaum kandidiert die Friseurin für den Posten des Wehrführers, unterläuft ihr ein Missgeschick nach dem anderen. Nadine wird von ihren Kameraden sogar unterstellt, dass sie nicht einmal ihren bisherigen Aufgaben als Gerätewartin nachkommen kann. Es scheint, als sei die Friseurin nicht geeignet, die neue Wehrführerin zu werden. Doch alles deutet darauf hin, dass jemand ihre Bewerbung sabotieren will.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1