Staffel 1Folge 2
Mein erstes Mal mit Paula Lambert - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Mein erstes Mal - Love, Sex & other Stories
Folge 2: Mein erstes Mal mit Paula Lambert - Teil 2
76 Min.Ab 12
Paula Lambert und ihr Mann Matthias treffen in ihrer Sendung "Mein erstes Mal - Love, Sex & other stories" Menschen, die ihre Premiere noch vor sich haben - vom ersten Sex über den ersten Orgasmus bis hin zum ersten Mal mit Sextoys und einem Callboy. Paula schwärmt: "Ich finde es toll, zu sehen, dass es im Leben immer wieder erste Male gibt - sexuell und zwischenmenschlich - und das vollkommen unabhängig vom Alter."
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein erstes Mal - Love, Sex & other Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx