Schwitzen im DreivierteltaktJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 2: Schwitzen im Dreivierteltakt
50 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Marlies wohnt kurzfristig bei ihrem guten Freund Toni und bekommt heute Besuch von ihrer Mama Doris. Der arme Toni muss als Fotograf für die anspruchsvollen Damen herhalten. Klaus und Leo sind unterdessen beim Tanzkurs - und sie haben so ihre Schwierigkeiten. Ob das an der hübschen Tanzlehrerin liegt? Otto hat indes seine Generalprobe für sein von ihm selbst gecastetes Gemeindebau-Ensemble. Und beim Bauern in Wiener Neustadt ist Gabi zu Besuch.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen