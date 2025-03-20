Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Schwitzen im Dreivierteltakt

ATVStaffel 6Folge 2vom 20.03.2025
Schwitzen im Dreivierteltakt

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 2: Schwitzen im Dreivierteltakt

50 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Marlies wohnt kurzfristig bei ihrem guten Freund Toni und bekommt heute Besuch von ihrer Mama Doris. Der arme Toni muss als Fotograf für die anspruchsvollen Damen herhalten. Klaus und Leo sind unterdessen beim Tanzkurs - und sie haben so ihre Schwierigkeiten. Ob das an der hübschen Tanzlehrerin liegt? Otto hat indes seine Generalprobe für sein von ihm selbst gecastetes Gemeindebau-Ensemble. Und beim Bauern in Wiener Neustadt ist Gabi zu Besuch.

