Mein Hausarzt - endlich gesund!
Folge 3: Staffel 1 Folge 3
Alexandra Kohn erlitt in den letzten zehn Jahren drei Herzstillstände. Ein unter die Haut implantierter Herzschrittmacher mit Defibrillator sendet bei jedem Stillstand Stromstöße und rettet Alexandra somit jedes Mal das Leben. Nun ist allerdings die Batterie des Gerätes leer geworden und muss ausgetauscht werden. Dazu ist eine Operation notwendig, vor welcher Alexandra große Angst hat. Zusätzlich erleidet die 42-Jährige derzeit ein paar Schicksalsschläge, die ihr zusätzlich zu ihren Beschwerden das Leben schwer machen - Alexandra fühlt sich kraftlos. Dr. Holger Ferstl unterstützt sie mental, versucht ihr die Ängste vor der Operation zu nehmen und hilft ihr dabei, negative Energien mithilfe einer Boxbirne abzubauen. Francisco Ferrufino war bis vor sechs Jahren ein sportlicher Mann, der sowohl auf sein Aussehen, als auch auf seine Gesundheit geachtet hat. Doch er bekam Depressionen und fand im Essen Trost. Durch Frustfressattacken hat sich der 38-Jährige rund 40 kg Übergewicht hinaufgefuttert. Darauf folgte ein Bandscheibenvorfall und nun leidet er unter ständigen Rücken- und Gelenksschmerzen. Seit einem Jahr ist Francisco glücklich mit seiner Frau Deisy verheiratet, die ihn liebevoll unterstützt. Dr. Holger Ferstl besucht die beiden zu Hause, gibt Deisy Massage-Tipps und Einrichtungsratschläge nach den Regeln der traditionellen chinesischen Medizin, um Franciscos Heilungsprozess zu beschleunigen.
