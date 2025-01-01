Mein Hausarzt - endlich gesund! Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Mein Hausarzt - endlich gesund!
Folge 6: Mein Hausarzt - endlich gesund! Staffel 1 Folge 6
Andrea Holzreiter ist 51 Jahre alt und leidet seit Jahren an Schmerzen in den Gelenken. Besonders zu schaffen machen ihr die Fingergelenke. Ihr sehnlichster Wunsch wäre es, alltägliche Bewegungen, wie das Öffnen von Gurkengläsern, wieder machen zu können und ihre Schmerzen endlich loszuwerden. Dr. Holger Ferstl klärt ob es sich bei Andrea um Arthrose, also einer Abnützungserscheinung oder um Arthristis, einer Entzündung handelt. Danach erarbeitet er eine Therapie und eine Medikation. Sheila Javaheri ist 26 Jahre alt und leidet seit 2 Jahren an einem starken Drehschwindel, der plötzlich auftritt und so stark ist, dass er bis zum Erbrechen führt. Außerdem quält sie ein ständiger Tinnitus. Schulmedizinisch wurde bereits einiges versucht, wirkliche Besserung hat aber nichts gebracht. Dr. Ferstl hat für seine Patientin bereits eine Rezeptur erarbeitet, welche die Leiden lindern sollen. Doch hier möchte er auch auf die Schulmedizin zurückgreifen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick