Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Die sieben Jones-Schwestern

HGTVFolge vom 16.06.2025
Die sieben Jones-Schwestern

Die sieben Jones-SchwesternJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 16.06.2025: Die sieben Jones-Schwestern

45 Min.Folge vom 16.06.2025

Sieben Schwestern, unzählige Erinnerungen – und bald ein neues Zuhause: Eine junge Frau kehrt nach Laurel zurück, um dort ihr erstes eigenes Haus zu kaufen. Es soll nicht nur ein Rückzugsort sein, sondern auch ein Ort, an dem sie mit ihren Schwestern wieder zusammenkommt – bei langen Gesprächen, gutem Wein und jeder Menge Lachen.

Alle verfügbaren Folgen