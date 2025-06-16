Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 16.06.2025: Die sieben Jones-Schwestern
45 Min.Folge vom 16.06.2025
Sieben Schwestern, unzählige Erinnerungen – und bald ein neues Zuhause: Eine junge Frau kehrt nach Laurel zurück, um dort ihr erstes eigenes Haus zu kaufen. Es soll nicht nur ein Rückzugsort sein, sondern auch ein Ort, an dem sie mit ihren Schwestern wieder zusammenkommt – bei langen Gesprächen, gutem Wein und jeder Menge Lachen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.