Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mein Kleinstadt-Traumhaus

HGTVFolge vom 10.03.2026
Musik im Blut

Musik im BlutJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 10.03.2026: Musik im Blut

44 Min.Folge vom 10.03.2026

Eine Frau verabschiedet sich vom pulsierenden Leben in New Orleans und sucht in einer Kleinstadt nach mehr Ruhe. Dennoch soll ihr neues Zuhause Platz für Gäste, Musik und kreative Entfaltung bieten. Ben und Erin greifen ihre musikalische Vergangenheit auf und integrieren diese sensibel in das Design.

Alle verfügbaren Folgen