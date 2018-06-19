Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 19.06.2018: Nikki
87 Min.Folge vom 19.06.2018Ab 12
Seit ihrer Magenbypass-OP hat Nikki kontinuierlich Gewicht verloren, ist in ihren Job zurückgekehrt und hat ihre sozialen Kontakte angekurbelt. Was sie allerdings noch einschränkt, ist eine riesige Hautschürze am Bauch. Nikkis neues Ziel ist es, für eine Hautüberschussentfernung zugelassen zu werden, und sie stürzt sich eifrig in ihr Fitnessprogramm. Doch dann gibt es einen herben Rückschlag: Ein enger Freund stirbt aufgrund von Komplikationen nach einer OP zur Gewichtsreduktion. Nikki trainiert trotzdem weiter. Doch als der Tag der Hautentfernung endlich da ist, stellt sich nicht das erwartete Glücksgefühl ein, sondern große Angst, dass etwas schief geht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.