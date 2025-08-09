Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

ORF2Staffel 1Folge 1vom 09.08.2025
Mein Lienz

Mein LienzJetzt kostenlos streamen

Folge 1: Mein Lienz

58 Min.Folge vom 09.08.2025

Lienz: Wirtschaftliches, soziales und kulturelles Zentrum Osttirols. Zunächst der Bädertourismus, später der Alpinismus machten es zur heißbegehrten touristischen Destination. Regisseur Felix Breisach bat spannende Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, ihren ganz persönlichen Blick auf Lienz zu offenbaren: Eberhard Forcher war einst Punkrocker und Frontman der Formation "Tom Pettings Hertzattacken". Mit Hits wie "Bis zum Himalaja" landete er "Endlich im Radio". Kultstatus errang er aber als Ö3-DJ und Fachmann für die goldene Ära des Rock und Pop. Inge Prader ist eine der renommiertesten Mode- und Porträtfotografinnen Österreichs. Vor ihrer Linse hatte sie Weltstars wie Isabella Rossellini, Falco und Anthony Hopkins. Wolfgang Mitterer ist ein Pionier der elektroakustischen Musik. Als Komponist zeitgenössischer Musik gilt als einer der renommiertesten Österreichs. Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medien Werkstatt

Weitere Folgen in Staffel 1