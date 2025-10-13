Mein Liesing
Folge 1: Mein Liesing
61 Min.Folge vom 13.10.2025
Am 5. Oktober ist Publikumsliebling Lotte Ledl verstorben. Die Absolventin des Wiener Max-Reinhardt-Seminars feierte große Erfolge am Theater und wurde durch die Serie „Schlosshotel Orth“ einem breiten Publikum bekannt. In dieser Ausgabe der Bezirke-Reihe erinnert sie sich gemeinsam mit Stephan Paryla-Raky, Dieter Chmelar und Winzer Michael Edelmoser an ihre Kindheit in Liesing und Perchtoldsdorf. Regie: Chico Klein Bildquelle: Robert Newald / picturedesk.com
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Mein Liesing
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