Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Altes Fischerhaus", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Altes Fischerhaus", Düsseldorf

"Altes Fischerhaus", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Altes Fischerhaus", Düsseldorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Startschuss für "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf: In NRWs Landeshauptstadt macht der 50-jährige Markus Schulte mit seinem Restaurant "Altes Fischerhaus" den Anfang. Direkt am Rhein gelegen, will der gelernte Koch seine vier Mitstreiter mit Fischspezialitäten und gutbürgerlicher Küche von sich und seinem Lokal überzeugen. Ob das dem kritischen Brillenträger gelingt, wird sich zeigen ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen