"Hafenkante", Lübeck

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019: "Hafenkante", Lübeck

Folge vom 06.11.2019

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute in der "Hafenkante" direkt an der Hafenpromenade in Travemünde statt. Gastgeber und Exilberliner Manuel Grubert (33) hat seine Crew schon eingeschworen und schielt auf den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro. Wer wird das Rennen machen? Kann der Berliner die hohen Erwartungen erfüllen? Erleben Sie das spannende Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal"! Rechte: kabel eins

