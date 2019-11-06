"Die Neue Schulenburg", BochumJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Die Neue Schulenburg", Bochum
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vierten Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" lädt Gastgeberin Eva Tackenberg (24) ihre Kontrahenten in "Die Neue Schulenburg" in Hattingen ein. Räumlich bleiben keine Wünsche offen. Zwei Gasträume, einen großen Biergarten und sogar einen Barocksaal bietet die über hundert Jahre alte Burg. Wenn die kulinarischen Köstlichkeiten auch noch stimmen, dann stände dem Sieg ja nichts mehr im Wege. Geklärt wird dies in der neuen Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Bochum. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins