Mein Lokal, Dein Lokal

"Osteria al Vecchio Torchio", Bochum

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Osteria al Vecchio Torchio", Bochum

"Osteria al Vecchio Torchio", BochumJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Osteria al Vecchio Torchio", Bochum

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

La dolce vita in Bochum: Die "Osteria al Vecchio Torchio" mit Koch Alessio Conforto (31) zeigt heute den anderen Gastronomen, dass es in Italien mehr gibt, als nur Pizza und Pasta. Der lebensfrohe Sizilianer und seine Chefin Serena Corona (42) wollen heute mit ihrer gehobenen Küche überzeugen. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, erleben sie am dritten Tag von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Bochum. Rechte: kabel eins

