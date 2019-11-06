"Osteria al Vecchio Torchio", BochumJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Osteria al Vecchio Torchio", Bochum
44 Min. Folge vom 06.11.2019
La dolce vita in Bochum: Die "Osteria al Vecchio Torchio" mit Koch Alessio Conforto (31) zeigt heute den anderen Gastronomen, dass es in Italien mehr gibt, als nur Pizza und Pasta. Der lebensfrohe Sizilianer und seine Chefin Serena Corona (42) wollen heute mit ihrer gehobenen Küche überzeugen. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, erleben sie am dritten Tag von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Bochum. Rechte: kabel eins
