Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Nordwind", Lübeck
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Den heutigen Wochenauftakt bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in der Hafenstadt Lübeck bestreiten der Gastgeber Timo Langner (42) und sein Restaurant "Nordwind". Als Küchenchef steht er höchstpersönlich am Herd und versucht die Kollegen von seinem Gastrokonzept zu überzeugen. Ob seine Kreationen seinem imposanten Erscheinungsbild gerecht werden. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins