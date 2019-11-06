Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Nordwind", Lübeck

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Nordwind", Lübeck

"Nordwind", LübeckJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Nordwind", Lübeck

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Den heutigen Wochenauftakt bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in der Hafenstadt Lübeck bestreiten der Gastgeber Timo Langner (42) und sein Restaurant "Nordwind". Als Küchenchef steht er höchstpersönlich am Herd und versucht die Kollegen von seinem Gastrokonzept zu überzeugen. Ob seine Kreationen seinem imposanten Erscheinungsbild gerecht werden. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen