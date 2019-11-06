Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Q-West", Bochum

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Q-West", Bochum

"Q-West", BochumJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Q-West", Bochum

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In dieser Woche startet "Mein Lokal, Dein Lokal" an der Ruhr-Universität Bochum. Das Restaurant "Q-West" ist ein Ganztageskonzept: Morgens bis abends verköstigt Betriebsleiter Markus Beyer (37) tausende Studenten - dann ist das "Q-West" eine Art Mensa. Erst ab 18 Uhr wandelt sich das Konzept und Markus bittet zum À-la-carte-Geschäft zu günstigen Preisen. Ob er seine Mitstreiter aus Bochum mit seinem Konzept überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen