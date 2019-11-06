Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Staffel 2 Folge 5

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Staffel 2 Folge 5

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: Staffel 2 Folge 5

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Finale der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" steigt im Restaurant "Allgaiers" von Namensgeber Stefan Allgaier. Der 48-jährige Weinexperte versucht, am vierten und letzten Tag mit riesiger Weinauswahl und deutsch-französischer Küche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Stefan fiebert ebenso wie seine Mitstreiter der großen Entscheidung entgegen: Wer gewinnt die 3.000 Euro Preisgeld? Rechte: kabel eins

