Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Revier

Per internationalem Haftbefehl gesucht: Festnahme am Flughafen München

Kabel EinsStaffel 7Folge 5vom 18.08.2019
Per internationalem Haftbefehl gesucht: Festnahme am Flughafen München

Per internationalem Haftbefehl gesucht: Festnahme am Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen

Mein Revier

Folge 5: Per internationalem Haftbefehl gesucht: Festnahme am Flughafen München

88 Min.Folge vom 18.08.2019Ab 12

Am Münchener Flughafen nehmen Bundespolzisten einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Bosnier fest. In Offenburg überführen die Bundespolizisten Ariane und Arne einen Gefangenen in die Justizvollzugsanstalt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Kabel Eins
Mein Revier

Mein Revier

Alle 1 Staffeln und Folgen