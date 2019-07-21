Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kontrollen und Auseinandersetzungen: Alltag für Bundespolizisten

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 21.07.2019
Folge 1: Kontrollen und Auseinandersetzungen: Alltag für Bundespolizisten

88 Min.Folge vom 21.07.2019Ab 12

Am Bahnhof in Stuttgart verhaften Thomas und Katharina nach einer Schlägerei einen schwer alkoholisierten Mann. In Pirna beschlagnahmen Ronny und sein Partner "Henne" derweil ein polnisches Auto, und in Kiel tauchen nach einer kurzen Kaffeepause auf dem Revier plötzlich zwei minderjährige Ausreißerinnen auf.

