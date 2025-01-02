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Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025

JJ - Mein Traum wird wahr

ORF1Staffel 1Folge 2vom 06.05.2026
JJ - Mein Traum wird wahr

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Mein Traum wird wahr - JJ beim ESC 2025

Folge 2: JJ - Mein Traum wird wahr

47 Min.Folge vom 06.05.2026

Ein Blick hinter die Kulissen eines Künstlers, der beim ESC mit Herz und Mut seinen eigenen Weg ging. Die Doku gibt einen eindringlichen Einblick in das Leben von Johannes Pietsch, einem außergewöhnlichen ESC-Teilnehmer, und zeigt weit mehr als nur seinen Weg auf die große Bühne. Im Zentrum stehen prägende Begegnungen, persönliche Erfahrungen und Menschen, die ihn unterstützt und inspiriert haben. Der Film erzählt, wie Pietsch durch Originalität, Leidenschaft und Professionalität zu einem Künstler wurde, der sich klar von der Masse abhebt. Bildquelle: ORF/Pavla Hartmanová

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