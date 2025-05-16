Track 02: Bassline of a Broken Heart (Everlasting Love Mix)Jetzt kostenlos streamen
Messiah Superstar
Folge 2: Track 02: Bassline of a Broken Heart (Everlasting Love Mix)
25 Min.Ab 12
Nach der erfolgreichen "Night of Messiah" hat Thomas Blut geleckt und will einen neuen Song schreiben. Dumm nur, dass es ihm seit der schmerzhaften Trennung von Sabrina Setlur nicht mehr gelungen ist, kreativ zu werden. Doch Leon hat eine Idee, das zu ändern! Bettina sucht unterdessen händeringend einen neuen Koch für das Restaurant. Hierfür wäre Küchenhilfe Nadine eigentlich die naheliegendste Lösung, doch die alleinerziehende Mutter hat leider andere Pläne.
Messiah Superstar
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
