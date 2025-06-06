Track 03: Hot Sauce in my Kitchen (Feat. Ashes in the Rain)Jetzt kostenlos streamen
Messiah Superstar
Folge 3: Track 03: Hot Sauce in my Kitchen (Feat. Ashes in the Rain)
24 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Um das Geld für die neue Single aufzutreiben, wendet sich Messiah an seinen alten Kumpel Alexander Herrmann. Als Fernsehkoch hat er doch bestimmt ein paar Tipps auf Lager, wie das Esstassy mehr Profit abwerfen kann. Dass Lexi, wie Thomas ihn nennt, aber noch eine offene Rechnung mit ihm hat, hat der gutgläubige Thomas wohl erfolgreich verdrängt. Leon wiederum plagen eigene Sorgen: Wie erzählt man jemandem, den man schon lange kennt, dass man ihn mag?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Messiah Superstar
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH