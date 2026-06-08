Mike Brewer: Born Car Dealer
Folge 1: Marktlücke gesucht
45 Min.Folge vom 08.06.2026
Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Das gilt auch im Hause Brewer. Das Paar lebt in Großbritannien in einer ehemaligen viktorianischen Schule mit 1100 Quadratmetern Wohnfläche. Der Unterhalt ist teuer, deshalb kann sich Mike auch gut vorstellen, in ein preisgünstigeres Domizil umzuziehen. Doch seine Frau sieht das völlig anders. Und jetzt muss der Kfz-Experte pro Monat obendrein 30 Fahrzeuge verkaufen, um die hohen Fixkosten für sein neues Autohaus zu decken. Das stellt auch für einen erfahrenen Profi eine echte Herausforderung dar.
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Mike Brewer: Born Car Dealer
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.