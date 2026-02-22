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Miss-represented - Das Frauenbild im italienischen Fernsehen
Folge 1: Miss-represented - Das Frauenbild im italienischen Fernsehen
"Miss Italia" als Spiegel Italiens: Der Dokumentarfilm von Roberto Garzelli beleuchtet über acht Jahrzehnte, wie der Schönheitswettbewerb Einschaltquoten, Filmkarrieren und gesellschaftliche Debatten prägte. Von den Anfängen 1939 mit "5.000 Lire für ein Lächeln" bis zur Wahl von Denny Mendez 1996, der ersten nicht-weißen Miss Italia, zeigt der Film, wie sich Schönheitsideale und gesellschaftliche Vorstellungen von Weiblichkeit wandelten. "Miss Italia" fungierte nicht nur als Einschaltmagnet, sondern auch als Sprungbrett für Stars wie Gina Lollobrigida und Sophia Loren. Garzelli analysiert mit Ironie und Präzision, wie sich Frauendarstellung von üppigen 1940er-Jahre-Körperformen bis zu TV-Showgirls entwickelte und wie feministische Kritik in den 1970er Jahren das Bild der Frau beeinflusste. Regie: Roberto Garzelli Bildquelle: ORF/Stella Films/Histoire TV/France Télévisions
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