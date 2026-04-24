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Mission 2TO4 - Matthias Walkner

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 24.04.2026
Mission 2TO4: Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu - Episode 1

Mission 2TO4: Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu - Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Mission 2TO4 - Matthias Walkner

Folge 1: Mission 2TO4: Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu - Episode 1

24 Min.Folge vom 24.04.2026

Nach der Ära des Triumphs auf zwei Rädern wagt Matthias Walkner den größten Umstieg seiner Karriere - von 2 auf 4 Räder. Ein Kamera-Team begleitet den Salzburger und seinen Co-Piloten Oliver Pyerin auf ihrem ehrgeizigen Weg, im Buggy auf das Podium der Rallye Dakar zu fahren. Episode 1 von "Mission 2TO4" zeigt den harten Übergang vom instinktiven, selbstbestimmten Fahren auf der KTM Rally 450 mit 2 Rädern hin zur komplexen Teamarbeit und Navigation in einem Side-by-Side-Buggy mit 4 Rädern.

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