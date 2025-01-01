Mission Wildnis
Folge 2: Im ewigen Eis
51 Min.Ab 6
Zwei "Galileo X-Plorer" abseits der Zivilisation - einer in der abgeschiedenen Eis-Welt der letzten Jäger Ostgrönlands, der andere in der magischen Welt der höchsten Tafelberge Venezuelas. Jan reist zu dem Stamm der Pemon, die Hüter der Tafelberge sind. Für Vincent geht es nach Grönland. Dort soll er Teil der Gemeinschaft der letzten Jäger Grönlands werden.
