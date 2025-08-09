Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

ORF2Staffel 1Folge 2vom 09.08.2025
Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier JahreszeitenJetzt kostenlos streamen

Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

Folge 2: Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

26 Min.Folge vom 09.08.2025

Gestalter Otmar Schrott zeigt den Mondsee, den Hallstätter See, den Attersee, den Wolfgangsee, den Traunsee und den Altausseer See vom Kajak aus mit ihren Menschen, die dort leben und von ihrer Arbeit erzählen. Bildquelle: ORF/ORF-S/Otmar Schrott

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten
ORF2
Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten

Alle 1 Staffeln und Folgen