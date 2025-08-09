Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier JahreszeitenJetzt kostenlos streamen
Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten
Folge 2: Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten
26 Min.Folge vom 09.08.2025
Gestalter Otmar Schrott zeigt den Mondsee, den Hallstätter See, den Attersee, den Wolfgangsee, den Traunsee und den Altausseer See vom Kajak aus mit ihren Menschen, die dort leben und von ihrer Arbeit erzählen.
Mit dem Kajak durch das Salzkammergut - Eine Reise in vier Jahreszeiten
